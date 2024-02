«Au-dessus de tout le monde», l’OM a laissé filer un crack

Hugo Chirossel

S’il en est le conseiller sportif depuis la fin du mois de novembre dernier, ce n’est pas le premier passage de Medhi Benatia à l’OM. L’ancien international marocain y a été formé sans avoir pu s’y imposer, la faute à José Anigo. Pourtant, selon son ancien coéquipier à Marseille, Thomas Deruda, il était au-dessus du lot.

Passé par l’AS Rome, la Juventus ou bien le Bayern Munich, c’est à l’OM que Medhi Benatia a commencé à côtoyer le monde professionnel. En effet, celui qui a été nommé conseiller sportif de Pablo Longoria fin novembre, a été formé à Marseille, sans avoir eu l’opportunité de s’y imposer. Pourtant, même à l’époque, son potentiel était indéniable.

Benatia pas retenu pour le PSG-OM de mars 2006

« Sous Jean Fernandez, à l’été 2005, nous participons au stage de Capbreton (Landes), et à certains matchs de préparation comme celui face à l’Espanyol Barcelone. On intègre le groupe pro pour l'entraînement, puis on a le droit de déplacer nos affaires du vestiaire de la CFA à celui des pros », se rappelle Thomas Deruda, son ancien coéquipier en réserve à l’OM, auprès de L'Équipe . Pourtant, lorsque l’OM envoie ses minots affronter le PSG en mars 2006 (0-0), Medhi Benatia n’est pas du voyage.

« Personne ne lui arrivait à la cheville »