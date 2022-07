Mercato : À cause d’Ousmane Dembélé, le Barça devient la risée des réseaux sociaux

Foot - Mercato

Annoncé du côté du PSG, de Chelsea et du Bayern Munich, Ousmane Dembélé a finalement officiellement prolongé son contrat au FC Barcelone jusqu’en juin 2024. Pour l’occasion, le Barça a misé sur une annonce plutôt sobre, au même titre que la mise en scène à laquelle Dembélé a pris part. De quoi déchaîner les passions sur les réseaux sociaux.

Après de longues semaines de négociations, de témoignages dans la presse et de rumeurs qui ont fusé à toute vitesse dans les médias, le FC Barcelone apercevait le bout du tunnel dans le feuilleton Ousmane Dembélé depuis une semaine. Et jeudi, le Barça est parvenu à ses fins grâce à la signature de Dembélé jusqu’en juin 2024 alors que son contrat était arrivé à expiration le 30 juin dernier.

Ce jeudi, le FC Barcelone a dévoilé l’annonce tant attendue par Xavi Hernandez qui voulait à tout prix conserver Ousmane Dembélé et par certains supporters blaugrana chez qui la confiance envers le champion du monde tricolore n’avait pas été ébranlée.

Pour l’occasion, le FC Barcelone n’a pas effectué une grosse mise en scène comme cela a pu être fait chez d’autres clubs avec un storytelling derrière cette prolongation de contrat. Bien au contraire, le Barça a choisi de faire quelque chose de sobre. Dans une vidéo où l’on voit un tableau blanc avec l’inscription suivante : « Dembélé 2022 » , Ousmane Dembélé regarde la caméra en signe de désaccord avant de prendre un torchon, d’effacer et d’écrire 2024 à la place, pour annoncer sa prolongation. Dans ladite vidéo, l’attaquant du FC Barcelone clame « Maintenant, oui ! Forza Barça » , avec un grand sourire et le poing serré.

Barcelona social dept: ‘We need a massive unveiling video for Ousmane Dembele’s new contract.’Barcelona finance dept: ‘Afraid budgets are a bit tight this month.’Barcelona social dept: ‘Right. Grab that pen, Ousmane.’ pic.twitter.com/w1DVrTgdNr