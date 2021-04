Foot - Mercato

Mercato : Un ancien de l'OM bientôt entraîneur en Ligue 1 ?

Publié le 20 avril 2021 à 14h12 par La rédaction mis à jour le 20 avril 2021 à 14h29

Stéphane Moulin ayant acté son départ du SCO d’Angers, le club s'est lancé à la recherche de son successeur. Plusieurs noms ont été évoqués et trois sortent actuellement du lot pour une place sur le banc angevin la saison prochaine.