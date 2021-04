Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Angers pense à Gourvennec, mais…

Publié le 16 avril 2021 à 15h43 par Alexis Bernard mis à jour le 16 avril 2021 à 16h42

Pour prendre la succession de Stéphane Moulin, Angers songe à Jocelyn Gourvennec, libre de tout contrat.

Angers et Stéphane Moulin ont officialisé le départ du technicien angevin. A l’issue de l’exercice 2020-2021, l’entraîneur de 53 ans quittera ses fonctions après 10 ans de très bons et loyaux services. Une grande page de l’histoire du club se tournera et pour reconstruire, les dirigeants angevins auraient déjà lancé les grandes manœuvres. Selon nos informations, le président aurait même déjà un nom en tête : Jocelyn Gourvennec. Libre depuis 2019 et une expérience à Guingamp, l’ancien joueur passé par Angers (2004-2005) plaît à Saïd Chabanne. Mais pour l’heure, Jocelyn Gourvennec n’a pas encore répondu favorablement à l’intérêt angevin. Comme révélé par le10sport.com, il est aussi sur les tablettes de Strasbourg, mais devancé par les profils de Rémi Garde et Olivier Dall’Oglio. Outre la piste Gourvennec, le nom de David Guion (sur le départ à Reims) commence à circuler de plus en plus du côté d’Angers. A suivre…