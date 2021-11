Foot - Mercato - AS Monaco

Mercato - AS Monaco : Les confidences de Nübel sur son adaptation !

Publié le 19 novembre 2021 à 11h20 par La rédaction mis à jour le 19 novembre 2021 à 11h32

Prêté pour deux saisons lors du dernier mercato estival par le Bayern Munich à l'AS Monaco, Alexander Nübel s'est confié à la suite de ses premiers mois en Ligue 1.