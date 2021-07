Foot - Mercato - Rennes

Mercato : Loïc Badé justifie son choix de rejoindre Rennes !

Publié le 5 juillet 2021 à 23h05 par La rédaction

Loïc Badé a décidé de quitter le RC Lens et de s'engager avec Rennes. Le défenseur de 21 ans a évoqué ses impressions après son arrivée en Bretagne.