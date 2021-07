Foot - Mercato - Rennes

Mercato : Camavinga, Doku… Du très lourd pour les pépites du Stade Rennais !

Publié le 5 juillet 2021 à 20h40 par La rédaction

Les deux joyaux du Stade Rennais sont suivis par de très grands clubs européens. Les Bretons vont avoir du mal à les conserver…

Le Stade Rennais aura bien du mal à conserver ses deux jeunes pépites ! Avec Eduardo Camavinga et Jeremy Doku, le club rennais dispose actuellement dans son effectif de deux des plus gros espoirs européens. Forcémen,t cela attire d’ores et déjà les convoitises des grands clubs européens. Selon le journaliste Fabrizio Romano, Manchester United serait même déjà rentré en négociations pour Camavinga, pour lequel le Stade Rennais demande 30 millions d’euros. Ce dernier est à un an de la fin de son contrat et les bretons ne veulent pas le laisser filer gratuitement.

Les cadors anglais plus pressants que jamais ?