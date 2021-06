Foot - Mercato

Mercato : L'opération Sancho à Manchester United s'accélère !

Publié le 13 juin 2021 à 23h50 par La rédaction

Alors que son avenir au Borussia Dortmund devient de plus en plus incertain, Jadon Sancho pourrait bientôt débarquer à Manchester United. En effet, le club mancunien négocierait actuellement avec le club allemand, et le prix de l'Anglais serait déjà connu.

D'après les informations de Fabrizio Romano, Manchester United a été en contact avec le clan de Jadon Sancho ce week-end. Le club mancunien négocierait actuellement avec le Borussia Dortmund pour acquérir les talents de l'attaquant anglais. Le prix de Jadon Sancho aurait été fixé à 95M€, et l'affaire ne sera pas conclue en dessous. Les détails et la structure du contrat seront négociés dans les prochains jours afin que Jadon Sancho débarque dans son pays natal et renforce une belle équipe de Manchester United.