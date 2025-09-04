«Même 20M€, il est vendu !» : Un transfert à l'OM annoncé en direct !

Axel Cornic

L’avenir de Leonardo Balerdi, capitaine de l’Olympique de Marseille, pourrait être remis en doute après le mercato et surtout son début de saison. L’Argentin va en effet faire face à une concurrence monstrueuse avec Benjamin Pavard ou Nayef Aguerd et certains pensent que les dirigeants phocéens auraient dû le vendre cet été.

La fin du mercato a été bouillante à Marseille, avec les recrues qui se sont succédé. C’est notamment le cas en défense, avec notamment les signatures de Nayef Aguerd et de Benjamin Pavard, qui se sont ajoutées à celle de Facundo Medina, arrivé au début de l’été. De quoi ravir les supporters, mais surtout de quoi soulever beaucoup de questions sur l’avenir de l’un des cadres de l’OM.

« En 5 ans, Balerdi a été bon 5 mois » Il s’agit évidemment de Leonardo Balerdi, capitaine de l’OM, qui est au centre des débats en ce moment avec des prestations très loin d‘être convaincantes en ce début de saison. Courtisé notamment par la Juventus, le défenseur central a été déclaré intransférable et certains se demandent désormais si ce n’est une erreur. « En 5 ans, Balerdi a été bon 5 mois. C'est quoi son véritable niveau : les 4 ans et demi où il n'est pas bon ou les 5 mois ? On peut se poser la question ! » a déclaré Vincent Moscato, sur RMC.