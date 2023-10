Mbappé vend la mèche pour son transfert, coup de théâtre pour le PSG ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé aurait vendu la mèche au sujet de son avenir. En privé, il aurait annoncé qu'il ne prolongerait pas son contrat avec le PSG. Le Real Madrid aurait été mis au courant et afficherait son optimisme en coulisses. Mais après le feuilleton de 2022, le club espagnol veut se montrer prudent et ne pas faire de plans sur la comète.

Il faudra faire preuve de patience dans le dossier Kylian Mbappé. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le joueur du PSG n'a pas encore tranché. Prolongation ou départ ? Toutes les options sont sur la table selon nos informations. Mais en Espagne, on pense connaître sa décision. Selon Ivan Martin, Mbappé aurait décidé de ne pas renouveler son contrat avec le PSG. Et le Real Madrid aurait été mis au courant.

Mbappé a annoncé sa décision ?

« À Madrid, on croit toujours en sa parole, qu'il ne renouvellera pas son contrat avec le PSG et qu'il partira libre. De plus, s'il part gratuitement, il y a d'autres prétendants qui mettent plus d'argent sur la table que le Real Madrid. Au club, on comprend qu'il serait très difficile que cela se produise, mais en principe, le club est calme » a lâché le journaliste d' OK Diario . Le Real Madrid attend désormais le bon moment pour boucler le deal.

Le Real Madrid fait confiance à Mbappé