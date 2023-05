Mbappé va faire dépenser 120M€ au PSG

Pierrick Levallet

En quête d'un nouveau numéro 9 pour la saison prochaine, le PSG lorgne sur Randal Kolo Muani. Kylian Mbappé serait d'ailleurs passé à l'action pour le convaincre de signer dans la capitale. Il faudra toutefois que la formation parisienne se mette d'accord avec l'Eintracht Francfort. Et Luis Campos va devoir sortir le chéquier pour trouver un terrain d'entente avec le pensionnaire de Bundesliga.

Le mercato estival s’annonce particulièrement mouvementé du côté du PSG. Avec les possibles départs de Lionel Messi et Neymar, Luis Campos souhaiterait faire venir du renfort dans le secteur offensif cet été, notamment pour entourer Kylian Mbappé du mieux possible. Dans cette optique, le conseiller football parisien explorerait plusieurs pistes sur le marché des transferts.

Mbappé veut Kolo Muani au PSG...

Si Victor Osimhen, Rafael Leao ou encore Harry Kane sont dans le viseur du PSG, Luis Campos a également coché le nom de Randal Kolo Muani sur sa liste. L’international français impressionne sous les couleurs de l’Eintracht Francfort (20 buts et 14 passes décisives en 40 matchs toutes compétitions confondues). De ce fait, plusieurs clubs s’intéresseraient à lui, dont le PSG. Kylian Mbappé aimerait le voir débarquer dans la capitale et serait donc passé à l’action pour le convaincre de revenir en Ligue 1. Son transfert était estimé aux alentours de 100M€. Mais finalement, l’opération devrait coûter plus cher que prévu.

... ce sera 120M€