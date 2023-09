Mbappé : Une trahison est annoncée, le PSG va adorer

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

De nouveau au cœur du mercato du PSG, le feuilleton Mbappé a finalement abouti à un transfert avorté puisque l'attaquant français est resté au sein du club de la capitale, sans toutefois prolonger son contrat qui s'achève en juin prochain. Et alors que Kylian Mbappé aurait promis au Real Madrid qu'il n'étendrait pas son bail, le club merengue craint une nouvelle trahison.

Comme tous les ans, Kylian Mbappé s'est retrouvé au cœur de l'actualité du PSG durant le mercato. Et pour cause, après avoir refusé de prolonger son contrat, l'attaquant français a été écarté du groupe professionnel, avant d'être réintégré mi-août. Mais son bail s'achève toujours en juin prochain.

Mbappé promet au Real qu'il ne prolongera pas

Et selon les informations d'Eduardo Inda, Kylian Mbappé aurait même promis au Real Madrid qu'il ne prolongerait pas son contrat au PSG, et que par conséquent, il pourrait signer libre dans un an.

Le Real Madrid craint une trahison