Mbappé : Un accord est trouvé, changement imminent au Real Madrid !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Le week-end prochain, le Real Madrid se déplace sur la pelouse du FC Barcelone, pour le compte de la 35e journée de Liga. Une rencontre après laquelle le départ de l’entraîneur de Kylian Mbappé pourrait être annoncé. Carlo Ancelotti et la Casa Blanca auraient trouvé un accord verbal en ce sens et l’annonce officielle pourrait intervenir après le Clasico.

Revenu il y a quatre ans après le départ de Zinédine Zidane, Carlo Ancelotti arrive à la fin de sa deuxième expérience sur le banc du Real Madrid. Éliminée en quarts de finale de la Ligue des champions par Arsenal, puis battue en finale de la Coupe du Roi par le FC Barcelone, sur qui elle compte quatre points de retard en championnat, la Casa Blanca devrait opérer plusieurs changements cet été, à commencer par trouver un nouvel entraîneur.

« Je parlerai de mon avenir le 25 mai et pas avant »

« J'ai beaucoup d'affection pour mon club, mes joueurs et nos supporters, et aussi beaucoup de respect. C'est pourquoi je parlerai de mon avenir le 25 mai et pas avant », a assuré Carlo Ancelotti samedi en conférence de presse. « Le club a aussi beaucoup d'affection pour moi, je n'irai jamais au conflit avec la direction. Je ne l'ai jamais fait en six ans et je ne le ferai jamais. Je ne me laisserai pas aller à ça, jusqu'au dernier jour, qui pourrait être le 25, qui pourrait être en 2025, ou qui pourrait être le 25 mai 2026, ou 2030. Je ne le sais pas, mais quel que soit le jour, ce sera un très beau jour. »

Une annonce officielle après le Clasico ?

Si Carlo Ancelotti a indiqué qu’il ne parlerait pas de son avenir avant le dernier match de la saison du Real Madrid contre la Real Sociedad le 25 mai prochain, l’annonce officielle de son départ quant à elle pourrait intervenir plus tôt que cela. En effet, d’après les informations de The Athletic, c’est après le Clasico contre le FC Barcelone dimanche prochain que les Merengue pourraient officialiser son départ. Un accord verbal en ce sens aurait déjà été trouvé et il ne resterait plus que des formalités, notamment en ce qui concerne la dernière année de contrat de Carlo Ancelotti, pressenti quant à lui pour devenir le prochain sélectionneur du Brésil. Pour lui succéder sur le banc du Real Madrid, Xabi Alonso fait office de grand favori.