Mbappé trahit le PSG, un champion du monde le défend

Jean de Teyssière

C'est l'annonce qui avait fait trembler le PSG : Kylian Mbappé ne prolongera pas son contrat avec le PSG. Lors de la signature d'un nouveau contrat en mai 2022, la durée portait sur deux ans et une en option qu'il pouvait activer. Kylian Mbappé quittera donc le PSG libre en juin 2024. Une attitude qui avait choqué beaucoup de monde, notamment de part le timing, mais que Bixente Lizarazu, champion du monde en 1998 comprend tout à fait.

Lorsqu'il a prolongé son contrat avec le PSG la saison dernière, le club parisien avait promis de le placer au centre du projet et de faire des efforts pour remplir les objectifs. Mais les promesses n'ont pas été tenues et déjà au tout début de la saison, Mbappé semblait énervé de la situation. Devant le projet bancal du PSG, il a donc décidé de leur annonçait qu'il ne resterait pas à l'issue de la saison prochaine. Pour Bixente Lizarazu, il faut prendre un peu de hauteur pour analyser cette annonce du numéro 7 parisien.

« Rien ne m’offusque, ou ne me choque, dans l’annonce de Mbappé de ne pas prolonger au PSG »

Dans un papier intitulé L'Oeil de , publié dans L'Equipe , Bixente Lizarazu donne son avis sur la récente annonce de Mbappé de ne prolonger au PSG : « Rien ne m’offusque, ou ne me choque, dans l’annonce faite par Kylian Mbappé de ne pas prolonger son contrat à Paris au-delà de 2024. La possibilité de ne pas lever cette option lui a été accordée par le PSG lorsqu’il a signé son nouveau contrat, il y a un an, donc je ne vois pas ce que ses dirigeants pourraient lui reprocher maintenant. S’il accepte d’être vendu cet été, libre à lui d’en décider, mais s’il veut aller au bout de son contrat comme il en a le droit, son choix est plus que respectable. Je ne vois pas en quoi il devrait se sentir obligé de laisser une indemnité de transfert au PSG. En prolongeant en mai 2022, il avait donné une nouvelle chance à son club de construire un vrai projet sportif et une équipe pour gagner la C1, mais il est bien obligé de reconnaître que rien n’a changé depuis. Être celui qui offre la première Ligue des champions au PSG était sans doute son grand espoir, mais cet espoir, aujourd’hui, s’amenuise. »

Transferts : Le PSG sur un énorme coup à 60M€ pour régaler Mbappé https://t.co/VaCeJMJ07R pic.twitter.com/q9dycxJ9Sa — le10sport (@le10sport) June 19, 2023

« Mais Kylian Mbappé ne nous appartient pas »