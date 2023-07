Mbappé : Stupeur au PSG, le Real Madrid annonce la couleur

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé était pourtant l’une des têtes d’affiches incontournables de la tournée japonaise de pré-saison du PSG. Mais en raison de sa situation contractuelle, le club l’a écarté. Une décision qui n’aurait pas manqué de surprendre en interne, relançant le feuilleton avec le Real Madrid.

Vendredi soir, quelques heures seulement après le premier match amical de la préparation estivale du Paris Saint-Germain au Campus PSG face au Havre (2-0), la bombe était lâchée. En effet, les hauts décideurs du club de la capitale faisaient le choix de finalement écarter Kylian Mbappé du groupe pour la tournée au Japon qui a été entamée le samedi 22 juillet et qui prendra fin le 2 août prochain.

Le PSG écarte Mbappé, la surprise du vestiaire !

Et force est de constater que cette décision fracassante du PSG ne soit pas passée inaperçue. À commencer par le vestiaire du Paris Saint-Germain en personne. Selon le journaliste de RMC Fabrice Hawkins, la non-sélection du club ce la capitale pour la tournée de préparation aurait particulièrement surpris le groupe entraîné par Luis Enrique.

Le PSG prépare du lourd pour remplacer Mbappé https://t.co/bStG4sw9U9 pic.twitter.com/Kk71Z1HBeX — le10sport (@le10sport) July 23, 2023

Le président du Real Madrid réagit au feuilleton Mbappé !