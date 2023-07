PSG : Au coeur d'une terrible polémique, il dit tout

Arnaud De Kanel

La saison 2015-2016 du PSG avait été marquée notamment par le fameux live Périscope de Serge Aurier. Accompagné d'un ami à lui, le latéral ivoirien s'en était pris à son entraineur Laurent Blanc ainsi qu'à Salvatore Sirigu ou encore Zlatan Ibrahimovic. Il est revenu sur cette affaire.

Serge Aurier rappelle forcément des souvenirs aux supporters du PSG. Le 13 février 2016, il s'en était pris à Laurent Blanc sur Périscope alors que ce dernier était son entraineur. « Laurent Blanc ? C'est une fiotte », avait déclaré l'international ivoirien. Forcément, cette affaire ne cesse de le suivre et elle ne lui donne pas bonne réputation. Le PSG l'avait d'ailleurs écarté pour « des propos clairement inadmissibles ». Serge Aurier s'est de nouveau confié sur cette histoire.

«Je ne suis pas pas un gamin, j’ai compris»

« Franchement, je ne veux pas savoir si Laurent Blanc m’a pardonné ou pas. De toute façon, on a déjà eu l’occasion de parler lui et moi, pendant cette période là. Et moi, je ne reviens pas sur ce que je dis en face d’une personne. J’ai déjà vu des interviews où il a continué à s’étaler sur l’histoire. Mais je ne suis pas pas un gamin, j’ai compris, c’est le game comme on dit », a déclaré l'ancien joueur du PSG pour la chaine YouTube Carré . Serge Aurier semble encore l'avoir en travers de la gorge.

«Je n’ai pas kiffé deux, trois trucs»