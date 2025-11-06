Mbappé - Signature au Real Madrid : Dembélé trahi par son pote ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Après Willian Pacho et Ilya Zabarnyi lors des deux dernières sessions estivales des transferts, le comité directeur du PSG serait susceptible de mettre la main sur un troisième renfort dans le secteur défensif. Dayot Upamecano serait une piste qui devrait être étudiée par le Paris Saint-Germain. Toutefois, le Real Madrid pourrait griller la priorité aux Parisiens pour le pote d'Ousmane Dembélé.

« Il y a des situations qu’il faudra surveiller. Dayot Upamecano par exemple, qui sera libre s’il ne prolonge pas au Bayern Munich. Evidemment, c’est soumis à cette condition ». La semaine dernière, à l'occasion de son entretien pour Aliotalk, le journaliste Fabrice Hawkins dévoilait que le Paris Saint-Germain serait susceptible par le biais de ses dirigeants de s'attarder sur le dossier Dayot Upamecano.

En fin de contrat avec le Bayern Munich, Dayot Upamecano intéresse le PSG L'international français de 27 ans vient d'Evreux et a côtoyé le même club donc qu'Ousmane Dembélé. Deux vieux amis depuis l'enfance donc qui se retrouvent en sélection avec l'équipe de France ces dernières années... avant de devenir coéquipiers au PSG ? Après les Bleus, les deux internationaux ne devraient pas partager le même vestiaire en club si l'on se fie aux informations de Foot Mercato.