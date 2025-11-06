Mbappé - Signature au Real Madrid : Dembélé trahi par son pote ?

Après Willian Pacho et Ilya Zabarnyi lors des deux dernières sessions estivales des transferts, le comité directeur du PSG serait susceptible de mettre la main sur un troisième renfort dans le secteur défensif. Dayot Upamecano serait une piste qui devrait être étudiée par le Paris Saint-Germain. Toutefois, le Real Madrid pourrait griller la priorité aux Parisiens pour le pote d'Ousmane Dembélé.
« Il y a des situations qu’il faudra surveiller. Dayot Upamecano par exemple, qui sera libre s’il ne prolonge pas au Bayern Munich. Evidemment, c’est soumis à cette condition ». La semaine dernière, à l'occasion de son entretien pour Aliotalk, le journaliste Fabrice Hawkins dévoilait que le Paris Saint-Germain serait susceptible par le biais de ses dirigeants de s'attarder sur le dossier Dayot Upamecano.
En fin de contrat avec le Bayern Munich, Dayot Upamecano intéresse le PSG
L'international français de 27 ans vient d'Evreux et a côtoyé le même club donc qu'Ousmane Dembélé. Deux vieux amis depuis l'enfance donc qui se retrouvent en sélection avec l'équipe de France ces dernières années... avant de devenir coéquipiers au PSG ? Après les Bleus, les deux internationaux ne devraient pas partager le même vestiaire en club si l'on se fie aux informations de Foot Mercato.
Upamecano déjà d'accord avec le Real Madrid...
La tendance actuelle est claire pour Dayot Upamecano : direction le Real Madrid ? Le média évoque plus qu'un simple rapprochement entre les dirigeants merengue et le clan Upamecano. Le défenseur central est en fin de contrat au Bayern Munich le 30 juin prochain. Un accord contractuel aurait déjà été convenu entre les parties concernées. Le Real Madrid, après avoir bouclé la venue de Kylian Mbappé en 2024, pourrait s'attacher les services d'un autre joueur de l'équipe de France au grand dam d'Ousmane Dembélé et du PSG.