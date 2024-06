Mbappé : Sa première victime au Real Madrid est connue

Arnaud De Kanel

C'est officiel : Kylian Mbappé quittera le PSG à la fin de la saison. Après sept années passées dans la capitale française, le capitaine de l'équipe de France rejoindra les rangs du Real Madrid. Toutefois, ce transfert libre ne sera pas sans conséquences pour l'effectif de Carlo Ancelotti. L'arrivée de l'attaquant de 25 ans pourrait notamment pousser une star des Merengue vers la sortie.

L'aventure de Kylian Mbappé au PSG touche à sa fin. Après avoir annoncé son départ sur les réseaux sociaux, l'attaquant international français a été officiellement présenté comme le nouveau joueur du Real Madrid. Le champion du monde 2018 rejoindra une attaque de rêve, aux côtés de talents comme Jude Bellingham, Vinicius Jr, Endrick et Rodrygo. L'arrivée de Mbappé pourrait d'ailleurs provoquer un bouleversement significatif au sein du vestiaire madrilène, tant son impact est attendu.

Mbappé : Révélations sur son transfert avorté au Real Madrid https://t.co/Toy2LVC49o pic.twitter.com/teJPDg0IPB — le10sport (@le10sport) June 15, 2024

La sortie énigmatique de Rodrygo

Héros du Real Madrid face à Manchester City en 2022, Rodrygo pourrait bien être la première victime de Kylian Mbappé. « Oui, eh bien... tout peut arriver. J'ai un contrat ici. Mais les années que j'ai passées ici ont été un plaisir », avait confié l'attaquant brésilien. Rodrygo sait qu'au fond de lui l'arrivée de Mbappé peut lui causer du tort. Et le City de Pep Guardiola pourrait lui offrir le rôle qu'il souhaite...

L'appel de City pour Rodrygo ?