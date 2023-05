Mbappé réclame une star, le PSG prend cher

Jean de Teyssière

Le match de mercredi soir entre Manchester City et le Real Madrid a dû ravir les supporters parisiens lorsqu'ils ont vu la prestation de Bernardo Silva. Auteur d'un doublé qui a mis son équipe sur les bons rails pour filer en finale de la Ligue des Champions, sa deuxième en trois ans, le milieu de terrain portugais est suivi de près par le PSG et lui-même serait tenté d'y venir dès cet été. Jérôme Rothen et Christophe Dugarry ont d'ailleurs donné leur avis sur cette potentielle venue.

La saison prochaine du PSG, s'il parvient à recruter les joueurs qui font couler de l'encre changera du tout au tout. Dernière rumeur en date : Bernardo Silva, le milieu de terrain de Manchester City aurait envie de quitter Manchester pour Paris. En cause notamment : le cadre de vie qui ne sied plus au Portugais qui aurait même déjà pris des informations sur la vie parisienne et les endroits pour y vivre...

« C'est la classe ce joueur »

Dans l'émission Rothen s'enflamme diffusée sur RMC , Jérôme Rothen a évoqué le cas de Bernardo Silva et de ce que sa venue pourrait apporter au club parisien : « Après le match d’hier, ils le veulent d’autant plus. Pas pour le collectif, mais je suis persuadé que ce sera validé parce que c’est une star qui va faire briller la marque PSG (…) Il a tout, c’est la classe ce joueur. »

« Un non-sens sportif de signer au PSG »