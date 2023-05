Mbappé réclame du lourd, le PSG se lance dans un transfert à 100M€

Le secteur offensif du PSG représente un des chantiers du prochain mercato estival pour le club parisien. Plusieurs joueurs sont ciblés, mais la piste menant au joueur de Benfica, Gonçalo Ramos, est loin d'être enterrée. Selon Rudy Galetti, le club portugais demanderait plus de 100M€ pour libérer son prometteur attaquant. Manchester United est prêt à dégainer pour enrôler la pépite portugaise.

Les grandes manœuvres se préparent du côté du PSG. Plusieurs secteurs de jeu sont identifiés par la direction parisienne afin de combler certaines lacunes observées cette saison. Parmi elles, le secteur offensif qui pâtira sans doute du départ de Lionel Messi. Un trou que le PSG pense à reboucher et pas n'importe comment.

🚨👀 #ManUTD are still pushing for Goncalo #Ramos, currently the main target for the attack.💰 To convince #Benfica to let him go, #MUFC could make a big offer (greater than €100m).‼️ #PSG are also on his track, but to date the 🇫🇷 club seems to be more in the background.🐓⚽ pic.twitter.com/V94H2qtj2o