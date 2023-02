Mbappé recale un club prestigieux, il reçoit un nouvel appel du pied

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Kylian Mbappé a recalé le Real Madrid pour parapher un nouveau bail de trois saisons avec le PSG. Alors que le nom du Français est toujours lié au club merengue, Pedja Mijatovic a confié qu'il espérait le voir signer dans le club de son coeur à l'avenir.

Alors que son contrat arrivait à terme le 30 juin, Kylian Mbappé était parti pour signer librement et gratuitement au Real Madrid. En effet, le numéro 7 du PSG avait un accord de principe avec le club merengue, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Toutefois, Kylian Mbappé a finalement décidé de prolonger de trois saisons avec le PSG.

Kylian Mbappé a snobé le Real Madrid à l'été 2022

Malgré sa prolongation, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG dans un avenir proche. Une information qui n'aurait pas échappé au Real Madrid, toujours intéressé par la superstar française. D'ailleurs, Pedja Mijatovic a lancé un appel du pied à Kylian Mbappé lors d'un entretien accordé à AS .

«J'espère que nous aurons le plaisir de voir Mbappé au Real Madrid»