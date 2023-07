Mbappé - PSG : Une offre est imminente

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Prolongé par le PSG la saison dernière, Kylian Mbappé se retrouve déjà au cœur de l’actualité. L’attaquant parisien refuse d’étendre son bail, ce qui a poussé le PSG à l’écarter du groupe de pré-saison. Au sein du club de la capitale, on s’attendrait à une offre dès le début du mois d’août.

Lors de la dernière saison, Kylian Mbappé est devenu le meilleur buteur de l’histoire du PSG. Une prouesse de plus pour l’attaquant français qui s’était fixé cet objectif au moment de prolonger son contrat la saison dernière. Mais depuis, la situation entre Mbappé et la direction du PSG s’est tendue. Et c’est encore pour une histoire de contrat…

L’avenir de Mbappé débloqué en août

Le capitaine de l’équipe de France refuse de prolonger avec le PSG, ce qui a poussé les dirigeants parisiens à prendre une décision forte : Mbappé n’a pas été convié pour la tournée de pré-saison en Asie. ESPN révèle ce samedi que le transfert de Kylian Mbappé pourrait se débloquer avant le 12 août, date de la reprise de la Liga.

Mbappé - PSG : Incroyable, il annonce la date du transfert https://t.co/NvPDYjOZ8S pic.twitter.com/Ym4i9B9LxB — le10sport (@le10sport) July 29, 2023

Le PSG s’attend à une offre