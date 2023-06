Mbappé - PSG : Un transfert à 250M€ ? Il balance tout en direct

Thibault Morlain

Actuellement, le marché des transferts vibre notamment au rythme du feuilleton Kylian Mbappé. Partira ? Ne partira pas ? L'attaquant du PSG est au coeur de toutes les discussions et voilà que ces dernières heures, une énorme bombe a été lâchée concernant Mbappé. Mais est-ce pour autant la vérité ? Les versions divergent...

Le feuilleton Kylian Mbappé est reparti de plus belle cet été. En effet, le PSG aurait décidé de placer le Français sur le marché des transferts, ce dernier ne voulant pas prolonger. Ainsi, on annonce notamment un possible départ vers l'Espagne et bien évidemment le Real Madrid. Alors que de l'autre côté des Pyrénées, une offre de 120M€ des Merengue était évoquée pour Mbappé, cela serait beaucoup plus élevée finalement.

PSG : Mbappé lâche une bombe, c’est la surprise totale https://t.co/o1avpg6ZUU pic.twitter.com/RYG7kxSRy7 — le10sport (@le10sport) June 23, 2023

Un transfert à 250M€ pour Mbappé ?

La bombe a été lâchée par le média PSG Community. Et cette information sur le transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid a fait énormément parler. Et pour cause... En effet, il a été annoncé que la star de l'équipe de France allait être transférée pour 200M€ + 50M€.

Quelle est la vérité ?