Mbappé - PSG : Un gros contrat pour tout relancer ?

La situation contractuelle de Kylian Mbappé a relancé les débats autour de son avenir, avec le Paris Saint-Germain qui espère quelque part pouvoir encore le prolonger. En attendant, le Real Madrid observe l’évolution de ce dossier brûlant, qui pourrait bien être impacté par une autre opération importante qui se mettrait en place du côté de l’Angleterre.

Avec le départ de Karim Benzema qui n’a pas vraiment été comblé, le Real Madrid devrait être l’un des grands acteurs du prochain mercato estival. Et ça tombe bien, puisque Kylian Mbappé pourrait également être l’une des plus grandes occasions, puisque son contrat avec le PSG se termine dans seulement quelques mois.

Mbappé au Real Madrid...

Les médias espagnols semblent toutefois mener une sorte de campagne contre l’arrivée du Français, en énumérant les différentes complications qu’il pourrait apporter. On parle ainsi d’une sorte d’incompatibilité avec Vinicius Jr, qui joué au même poste que lui, tout en pointant du doigt le besoin d’un vrai transfert de star dans l’axe. Et forcément, le profil parfait semble être celui d’Erling Haaland.

Ou Erling Haaland ?