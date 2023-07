Mbappé - PSG : Un coup de folie du Qatar ?

Jean de Teyssière

La situation entre le PSG et Kylian Mbappé semble se diriger vers une impasse. Les dirigeants parisiens veulent vendre Mbappé cet été s'il ne prolonge pas et le numéro 7 du PSG veut quitter le club librement en juin 2024 pour toucher sa prime de fidélité de 80M€ ainsi qu'un beau montant de prime à la signature. À moins d'un coup d'Etat du Qatar, la situation devrait stagner.

Le 13 juin dernier, Kylian Mbappé faisait trembler le PSG lorsque sa lettre, indiquant qu'il ne resterait pas au club jusqu'en 2025 est arrivée au siège du club. Devant cette situation, où son meilleur joueur et même le meilleur joueur du monde selon Nasser al-Khelaïfi pourrait partir libre du PSG, le club est obligé de réagir, mais si son champ d'action est très faible.

Que faire avec Mbappé ?

Devant la situation épineuse avec Kylian Mbappé, tous les moyens sont bons pour faire plier le numéro 7 parisien même si l'exercice est compliqué. Nasser al-Khelaïfi a pourtant essayé, le 5 juillet dernier en lançant un ultimatum public à Mbappé et mardi en affirmant que « Le club est plus grand que n'importe qui ici. Même plus grand que moi. J'attends que vous soyez à 200 % à l'entraînement . [...] Il faut travailler dur. Je veux prendre du plaisir quand je vois mon équipe. » Mais ces multiples déclarations n'auraient pas touché le crack de Bondy.

Sauf intervention du Qatar, la situation ne bougera pas