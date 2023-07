Mbappé - PSG : Tension maximale, le Qatar prépare une folie à 200M€

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le compte a rebours est lancé. Kylian Mbappé ne dispose que de quelques jours pour prolonger son contrat avec le PSG d'une saison supplémentaire. En cas de statu quo, le club parisien sera dans l'obligation de le vendre. Dans ce dossier, Nasser Al-Khelaïfi espère en tirer entre 150 et 200M€. La piste Real Madrid pourrait revenir au premier plan.

Kylian Mbappé n'a plus le choix. S'il souhaite rester au PSG la saison prochaine, le joueur va devoir passer par la case prolongation. Lié au club parisien jusqu'en juin 2024, l'international français a jusqu'à la fin du mois de juillet pour activer l'option lui permettant d'étirer son bail jusqu'en 2025. Sans quoi Mbappé sera poussé vers la sortie par Nasser Al-Khelaifi, qui s'est montré intransigeant lors de la présentation de Luis Enrique, puis ensuite lors d'un entretien au Parisien.

L'ultimatum d'Al-Khelaïfi

« Nous voulons qu’il reste mais il ne peut pas partir gratuitement. C’était notre accord oral et il l’avait exprimé publiquement dans une interview. Donc ce n’est pas discutable. Et j’ai été vraiment choqué d’apprendre qu’il avait l’intention de partir gratuitement. C’est très décevant (...) Il doit se décider la semaine prochaine, ou maximum dans deux semaines. Et s’il ne veut pas signer un nouveau contrat, la porte est ouverte » a confié le président du PSG ce mercredi.

Le PSG a fixé le prix de Mbappé