PSG - Real Madrid : Le prix du transfert de Mbappé est annoncé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Refusant de prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2024, Kylian Mbappé pourrait prendre le large dès cet été. Le PSG n’entend pas perdre sa star sans obtenir en échange une indemnité de transfert. De quoi peut être permettre au Real Madrid de recruter sa grande priorité plus rapidement que prévu. Le prix de l’international français serait en tout cas connu.

Le PSG va-t-il se séparer de Kylian Mbappé cet été ? C’est en tout cas la position affichée par le club de la capitale s’il ne parvient pas rapidement à convaincre sa star d’apposer sa signature sur un nouveau bail. Mbappé est en effet entré dans sa dernière année de contrat et se retrouve de nouveau en position de force pour son avenir. Le PSG, de son côté, entend obtenir une indemnité de transfert en cas de départ de sa star.

PSG : Mbappé fait le buzz et affole l’Espagne https://t.co/8MHZLgAmeb pic.twitter.com/S513NIQWS4 — le10sport (@le10sport) July 5, 2023

Ça pourrait aller vite pour Mbappé

Entre une prolongation et un départ cet été, Kylian Mbappé a donc le choix, à moins qu’il choisisse d’aller contre la volonté de ses dirigeants en attendant la fin de son engagement en juin 2024. La réponse devrait en tout cas tomber rapidement, puisque le PSG et le Real Madrid n’entendent pas faire durer le dossier tout l’été à en croire la presse espagnole. « Ce sera résolu entre cette semaine et la semaine prochaine , a annoncé sur Radio Marca le journaliste Pablo Polo. Ça traîne à cause de la question de l'argent, il n'y a aucun doute là-dessus. »

Entre 150 et 200M€ pour le PSG ?