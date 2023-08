Mbappé - PSG : Les Ultras s’en mêlent !

Pierrick Levallet

Le torchon brûle entre Kylian Mbappé et le PSG. La star de 24 ans veut honorer son contrat jusqu'au bout sans prolonger, et le club de la capitale refuse de le voir partir libre. La formation parisienne fait tout son possible pour le pousser à accepter un transfert cet été. Les Ultras devraient d'ailleurs s'en mêler prochainement.

C’est la guerre entre le PSG et Kylian Mbappé. Depuis que la star de 24 ans a fait savoir qu’elle ne comptait pas prolonger son contrat, la direction parisienne fait tout pour le pousser vers la sortie. Nasser Al-Khelaïfi s’est montré très clair : l’international français ne partira pas libre à l’été 2024. Le club de la capitale n’a ainsi pas hésité à l’écarter de l’équipe première.

Rien ne va plus entre Mbappé et le PSG

En effet, Kylian Mbappé a été placé dans le loft avec les autres indésirables. Il a même été privé de tournée de pré-saison en Asie cet été et ne devrait pas non plus être de la partie pour le premier match de la saison. Et au PSG, on penserait que la guerre devrait franchir un nouveau palier très prochainement.

Les Ultras vont réagir