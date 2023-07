Mbappé - PSG : Le plan machiavélique du Qatar enfin dévoilé ?

Axel Cornic

Avec le possible transfert de Kylian Mbappé, le Real Madrid est redevenu le grand favori pour l’accueillir. Pourtant, les relations plus que tendues avec le Paris Saint-Germain n’arrangent en rien les choses, surtout en sachant que le président Florentino Pérez rêverait d’attendre l’été 2024 pour l’avoir sans donner le moindre sou au Qatar.

Ça gronde autour de Kylian Mbappé et une nouvelle guerre pourrait bientôt éclater. A un an de la fin de son contrat, le Français a annoncé ne pas avoir l’intention d’activer l’option lui permettant de rester au PSG jusqu’en 2025, ce qui a créé une véritable situation de crise. Car le club parisien est désormais dans l’obligation de le vendre... s’il ne veut pas le perdre libre dans un an.

Le PSG veut se débarrasser de Neymar, tout est déjà prévu https://t.co/toXGfa46t9 pic.twitter.com/y9J1ltgnyr — le10sport (@le10sport) July 2, 2023

Le Real Madrid rêve du hold up

Il n’a pas fallu attendre longtemps pour la presse espagnole s’emballe après l’annonce de Mbappé et forcément, le Real Madrid est annoncé comme le grand favori. Sauf que les Merengue ne semblent absolument pas penser à un transfert de la star française ! MARCA assure en effet qu’à Madrid on se concentrerait plutôt sur la recherche du successeur de Karim Benzema, attendant sagement juillet 2024 pour accueillir Mbappé sans débourser le moindre sou en indemnité de transfert.

Le PSG appelle la Premier League