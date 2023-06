Mbappé : Le PSG peut une nouvelle fois choquer le monde

Axel Cornic

Depuis l’annonce Kylian Mbappé, c’est le feu au Paris Saint-Germain, où on pensait avoir réglé le problème avec l’énorme prolongation de mai 2022. La star française ne souhaite pas activer l’année en option présente dans son contrat et pour éviter de le laisser filer libre dans un an, le PSG doit absolument le vendre cet été. Pourtant, une nouvelle solution pourrait bientôt être évoquée...

On prend les mêmes et on recommence. Un an après l’interminable feuilleton Mbappé, l’avenir du capitaine de l’équipe de France fait à nouveau la Une, avec un départ dès ce mercato qui n’est pas à exclure. Mais cette option ne semble pas séduire grand monde.

PSG : Un feuilleton du mercato bientôt relancé ? https://t.co/1nIlOTbBbu pic.twitter.com/RBFghE1ei7 — le10sport (@le10sport) June 30, 2023

« Je suis proche du Real, ils n’ont pas d’argent »

Car si le Real Madrid a évidemment fait son retour comme grand favori, la situation ne semble pas propice à un transfert de l’envergure d’un joueur comme Kylian Mbappé. « S’il partira cet été ? Jamais de la vie. Je suis proche du Real, ils n’ont pas d’argent » a expliqué au micro de RMC Sport l’agent Yvan Le Mée, qui gère notamment la carrière de Ferland Mendy. « Personne n’a fait d’offre aujourd’hui. Le Real Madrid est dans l’incapacité de supporter son salaire compris entre 60 et 75M€ ».

Un nouveau contrat de deux ans au PSG ?