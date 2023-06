Un transfert a capoté au PSG, la malédiction continue

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En janvier dernier, le PSG avait tout acté avec Chelsea pour le recrutement d’Hakim Ziyech, mais l’opération a fini par capoter dans les dernières minutes du mercato hivernal. Et l’ailier marocain, qui était en passe de régler son transfert vers Al-Nassr, voit l’histoire se répéter pour des raisons différentes.

Souvenez-vous, l’histoire avait fait grand bruit il y a six mois : Hakim Ziyech (30 ans) était déjà en instance de départ à Chelsea, et le PSG avait tout fait pour le récupérer dans la dernière ligne droite du mercato hivernal. Un accord avait même été trouvé entre les deux clubs sur les bases d’un prêt, mais finalement, Ziyech n’est jamais arrivé au PSG.

Le PSG a raté Ziyech de peu

La raison était simple : Chelsea avait fait parvenir trop tardivement au PSG les derniers documents pour la finalisation du deal, et entre temps, le mercato avait officiellement fermé ses portes. Hakim Ziyech est donc resté chez les Blues , attendant patiemment l’été pour changer d’air.

L’histoire se répète