Mbappé - PSG : La réunion secrète à Paris !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La saison 2023-2024 du PSG aura notamment été marquée par la gestion du cas Kylian Mbappé, écarté en début de saison après avoir confirmé sa volonté de ne pas prolonger à Paris. Une situation qui a notamment donné lieu à une réunion secrète entre Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaïfi durant laquelle les promesses les plus folles auraient été tenues.

Auteur du livre « De l’enfer au paradis » qui raconte les coulisses de l'évolution radicale au sein du PSG ces dernières années, le journaliste de RMC, Fabrice Hawkins, est notamment revenu sur la gestion du cas Kylian Mbappé, qui avait fait grand bruit durant la saison 2023-2024.

Les révélations sur le clash Mbappé-PSG « On a souvent dit, ici comme ailleurs, moi même j’ai longtemps pensé que Mbappé avait été réintégré sur la simple volonté de Luis Enrique. On nous a dit qu’il a poussé auprès d’Al-Khelaïfi auprès des dirigeants, et Al-Khelaïfi a donné gain de cause à Luis Enrique. Quand on rentre un peu dans le détail, ça ne s’est pas réellement passé comme ça. Oui, Luis Enrique a voulu mais Al-Khelaïfi était déterminé à mettre Mbappé sur le banc de touche toute la saison. Le 10 août 2023, Mbappé et Al-Khelaïfi échangent longuement au téléphone. Le lendemain, son avocate envoie un courrier au PSG où elle explique que Mbappé est prêt à céder de l’argent, 55M€ bruts, avec deux conditions. La première c’est que cet avenant soit signé avant le 14 août et la deuxième c’est que, là on est le 11 août, Mbappé doit être dans le groupe face à Lorient le 12 août. Aucune de ces deux conditions n’est réunie. Le 12 août, au Parc des Princes, 2 réunions vont se tenir », révèle-t-il sur le plateau de l'After Foot, avant de poursuivre.