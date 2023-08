Mbappé - PSG : La guerre est terminée, la presse espagnole annonce le gagnant

Benjamin Labrousse

Ce dimanche, Kylian Mbappé a été officiellement réintégré au sein de l’équipe première du PSG, et il pourrait même renouveler son contrat au sein du club parisien comme le souhaitait Nasser Al-Khelaïfi. Alors qu’un bras de fer semblait engagé depuis plusieurs semaines entre les deux parties, le président du PSG aurait remporté son pari selon la presse espagnole.

Aperçu ce samedi soir dans les couloirs du Parc des Princes, puis en tribunes aux côtés d’Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé pourrait finalement rester au PSG sur le long terme. Englué depuis des semaines dans une situation inconfortable, et écarté de l’équipe première, le prodige de Bondy semble avoir mis les choses au clair avec la direction du club parisien concernant son avenir, et son possible départ vers le Real Madrid.

Kylian Mbappé officiellement réintégré au sein du groupe parisien

Ce dimanche, plusieurs médias affirment désormais que le PSG et Kylian Mbappé pourraient prolonger leur aventure commune. Alors que le président Nasser Al-Khelaïfi a officiellement décidé de réintégrer la star française au sein du groupe de Luis Enrique, un nouveau contrat pourrait être signé par Kylian Mbappé à Paris. Comme le rapporte MARCA , les discussions entre l’attaquant de 24 ans et le PSG auraient débutés dès ce vendredi.

Nasser Al-Khelaïfi, grand gagnant du feuilleton Kylian Mbappé