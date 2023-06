Mbappé - PSG : La date de son départ est déjà fixée

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré son désaccord d’ordre contractuel avec la direction du PSG, Kylian Mbappé compte rester au Parc des Princes la saison prochaine et l’a déjà fait savoir à plusieurs reprises. D’ailleurs, la presse espagnole confirme cette tendance et explique qu’une arrivée libre au Real Madrid en 2024 est déjà dans les tuyaux pour Mbappé.

À quand la fin de l’histoire d’amour entre Kylian Mbappé et le PSG, qui dura depuis maintenant six ans ? L’attaquant tricolore a récemment annoncé à ses dirigeants qu’il ne prolongerait pas son contrat actuel qui court jusqu’en 2024, et il pourrait donc s’en aller libre dans un an. Mais en attendant, Mbappé a affirmé avec force qu’il resterait au PSG la saison prochaine.

« Je me résous seulement à jouer au PSG »

Il a d’ailleurs réitéré cette envie dimanche au micro de Téléfoot : « J’ai déjà dit que je resterai. Je l’ai déjà dit bien avant que tout ça se passe. Je me résous seulement à jouer au PSG l’année prochaine, c’est ce que j’ai dit. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans une année, encore plus dans un club comme le PSG » , a lâché le numéro 7 du PSG, qui est déjà annoncé partant en 2024 pour le Real Madrid

Le scénario parfait pour le Real Madrid