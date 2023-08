Mbappé - PSG : Il craque en direct

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Attendu au Real Madrid depuis plusieurs années, Kylian Mbappé pourrait une nouvelle fois repousser son arrivée en Espagne. Et pour cause, la tendance est clairement à ce qu’il reste au PSG cette saison, et une prolongation n’est pas à exclure. Une situation qui commence à agacer de l’autre côté des Pyrénées comme l’explique le journaliste Fran Garrido.

Comme l'année dernière, Kylian Mbappé se dirige vers une prolongation au PSG alors que le Real Madrid pensait pouvoir le recruter. Une nouvelle fois le club merengue pourrait passer à côté de l'attaquant du PSG. La fois de trop ? C'est l'avis de Fran Garrido, visiblement très agacé par le comportement de Kylian Mbappé.

PSG : Il annonce la date du transfert de Mbappé ? https://t.co/HfcNiT77gQ pic.twitter.com/J4XAx3cUCl — le10sport (@le10sport) August 23, 2023

«Plus vite ils oublieront Mbappé, mieux ce sera pour le Real Madrid»

« Je ne croirais rien à propos de Mbappé. Plus vite ils oublieront Mbappé, mieux ce sera pour le Real Madrid. Qu'ils se concentrent sur Mbappé quand l’opportunité sera réelle », lance le journaliste espagnol sur le plateau du Chiringuito . Visiblement très remonté, il en rajoute une couche.

«Mbappé n'a pas prouvé qu'il était fiable»