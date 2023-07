Mbappé - PSG : Daniel Riolo dévoile une énorme manœuvre pour son transfert

Alexis Brunet

L'avenir de Kylian Mbappé fait beaucoup parler beaucoup, alors que celui-ci a décidé de ne pas prolonger son contrat prenant fin en juin 2024. Daniel Riolo quant à lui ne comprend pas le mode de fonctionnement du PSG et pointe du doigt la stratégie parisienne, usant des médias pour donner à l'international français le mauvais rôle selon le journaliste de RMC.

Pour l'instant, personne ne peut dire avec certitude où évoluera Kylian Mbappé la saison prochaine. La seule chose qui est sûre, c'est qu'il ne souhaite pas prolonger son contrat jusqu'en 2025, comme il l'a affirmé dans une lettre adressée au PSG.

Riolo dénonce une campagne de communication du PSG contre Mbappé

Lors de la présentation officielle de Luis Enrique, Nasser Al-Khelaïfi a eu un mot envers Kylian Mbappé. Le président du PSG a indiqué que son buteur lui avait dit qu'il ne voulait pas partir libre, et il l'invitait donc à prolonger son contrat. Pour Daniel Riolo, cela consiste seulement à faire passer le champion du monde 2018, pour le méchant de l'histoire, alors que plusieurs médias ont ajouté ce vendredi que le PSG était persuadé que Mbappé s'était déjà entendu avec le Real Madrid pour 2024. « Un accord entre Mbappé et le Real Madrid ? On est en train d’entrer dans une sorte de campagne de communication de la part du PSG pour enfoncer Mbappé. Hier c’était l’affecte. (…) En gros c’est "il avait dit ça, regardez c’est un menteur", pour que les supporters lui en veulent. Je ne dis pas que les dirigeants du PSG ont tort, je dis que je ne vois pas trop où ça peut les mener. Soit ils décident fermement, "écoute mec soit tu prolonges soit tu vas rester sur le banc ou en tribunes", j’ai beaucoup de mal en cette version, mais sinon j’ai peur que toute cette tentative de com’ habile ou plus ou moins habile, je ne vois pas trop où ça peut les mener. »

Messi - Mbappé : Le PSG annonce sa révolution ! https://t.co/YLVf8gZ26F pic.twitter.com/v13dH9JbHC — le10sport (@le10sport) July 7, 2023

Riolo demande du concret pour Mbappé