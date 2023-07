Transferts : Un champion du monde au PSG, Daniel Riolo annonce la recrue idéale

Alexis Brunet

Luis Campos doit mener différentes missions pour le mercato du PSG. D'abord, il doit recruter des joueurs pouvant apporter un vrai plus à l'équipe, mais aussi vendre certains éléments. Daniel Riolo s'est justement exprimé sur un indésirable parisien, Leandro Paredes. Selon lui, le club de la capitale ne doit pas garder l'Argentin, mais certains de ses coéquipiers seraient au contraire des recrues de choix.

Pour l'instant, le PSG a annoncé officiellement trois nouveaux renforts. Milan Skriniar, Marco Asensio et Manuel Ugarte ont rejoint le club de la capitale, mais ce n'est pas fini. Luis Campos aurait déjà bouclé six arrivées. Les trois prochaines officialisations devraient donc être celles de Lucas Hernandez, Cher Ndour et Kang-in Lee.

Paris va devoir vendre

Il y aurait donc déjà six nouveaux joueurs qui vont venir renforcer les rangs du club de la capitale. Avec tant d'arrivées, il faudra bien vendre certains éléments. D'autant plus qu'ils sont nombreux au PSG à avoir le statut d'indésirable.

Daniel Riolo n'est pas fan de Leandro Paredes