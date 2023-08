Mbappé - PSG : Coup de tonnerre à Paris, le mercato relancé ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé vit un été mouvementé au PSG ces dernières semaines et a même été écarté du groupe professionnel en raison du désaccord entre les deux parties au niveau de sa situation contractuelle. Un rapprochement a été noté et vu ces dernières heures. De quoi permettre à la presse italienne de lâcher une bombe.

La semaine dernière pourrait bien avoir été déterminante pour le dénouement du feuilleton Kylian Mbappé. Écarté du groupe du PSG depuis fin juillet pour son refus de prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2024, Mbappé a été témoin d’une nouvelle approche de sa direction la semaine dernière avec une offre de prolongation de contrat avec une clause libératoire convenue entre les deux parties : proposition refusée par le clan Mbappé selon Sports Zone.

Rapprochement entre le PSG et Kylian Mbappé

Samedi soir, dans le cadre de PSG - Lorient (0-0), Kylian Mbappé se trouvait au Parc des princes malgré le fait qu’il ne fut pas retenu par l’entraîneur Luis Enrique. D’après les informations de Canal+ , une discussion de 10 minutes aurait eu lieu dans le vestiaire du PSG entre Kylian Mbappé et le conseiller football Luis Campos. Le média affirme que le dialogue a été renoué et que cela pourrait déboucher sur des avancées dans les prochains jours.

PSG : Mbappé fait une déclaration surprise ! https://t.co/7TA6Oaqtq7 pic.twitter.com/zCacBa9BkN — le10sport (@le10sport) August 13, 2023

Négociations pour un nouveau contrat ? La presse italienne se lâche !