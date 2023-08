Mbappé plombe le PSG, le calvaire continue

Jean de Teyssière

Avant le départ du Paris Saint-Germain en Asie pour la tournée au Japon et en Corée du Sud, Kylian Mbappé faisait partie du groupe de Luis Enrique et avait disputé le premier match amical face au Havre (2-0), où il s'était illustré en marquant un but. Mis à l'écart ensuite lors de la tournée, le PSG a tenté d'inclure une clause de départ en 2024 dans le contrat de Mbappé, chose qu'il a refusée. Conséquence, malgré le retour de tout le groupe au Campus PSG ce lundi, le crack de Bondy sera toujours placé dans le loft et s'entraînera à part.

La situation entre Kylian Mbappé et le PSG risque encore de s'envenimer. Exclu du groupe de la tournée en Asie, Kylian Mbappé était resté en France, où il s'entraîne depuis maintenant plus de deux semaines avec les indésirables, comme Leandro Paredes ou Georginio Wijnaldum. Le PSG a pourtant tenté de trouver une solution à ce conflit mais rien n'a bougé, ce qui entraîne un statu quo.

Mbappé refuse toute négociation

La situation est plus tendue du côté du PSG que du côté du Mbappé, qui est dans son droit de vouloir partir à l'issue de son contrat. Mais la façon dont tout cela est fait ne plaît pas du tout au PSG qui tente tout de même de faire le premier pas. Selon plusieurs médias, ce que confirme ce lundi Fabrizio Romano, le PSG a tenté d'inclure dans le contrat de Mbappé une clause de départ à l'été 2024. Cette tentative de négociation a été refusée par Mbappé qui reste sur la même position : il partira libre l'été prochain.

Le PSG continue de mettre Mbappé à l'écart

La conséquence de ce refus de la part de Mbappé d'inclure une clause de départ conduit le PSG à à nouveau sévir. Mis à l'écart depuis le 21 juillet dernier du groupe parisien, le journaliste italien Fabrizio Romano informe que le PSG va continuer de mettre Mbappé à l'écart. Ce lundi donc, date de retour des Parisiens au Campus PSG, Mbappé ne fera pas partie du groupe de Luis Enrique et continuera de s'entraîner à part avec les lofteurs.