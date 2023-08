Mbappé parti pour rester, il réclame une star de Deschamps !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé semble être bien parti pour poursuivre son aventure au PSG et y effectuer la septième saison de sa carrière. En atteste sa réintégration au groupe de Luis Enrique et les pourparlers entre son clan et les hauts décideurs du Paris Saint-Germain pour la prolongation de son contrat. D’après la presse turque, Mbappé réclamerait… Antoine Griezmann au Paris Saint-Germain.

Antoine Griezmann revit depuis son retour à l’Atletico de Madrid en 2021 après deux années compliquées au FC Barcelone. Si bien que Griezmann est redevenu très attractif sur le marché des transferts et surtout aux yeux de la Major League Soccer, mais pas seulement.

Le rêve américain

L’occasion pour Antoine Griezmann de faire un point à ESPN sur son rêve américain de longue date, qu’il compte pour autant reporter à une date ultérieure. « Je l'ai toujours dit. Mon objectif est de finir là-bas, avec tout ce que j'aime dans le sport américain, en jouant en MLS et en m'amusant, en étant capable de gagner des choses et d'être à mon meilleur niveau. Je veux d'abord entrer dans l'histoire ici et gagner des trophées à l'Atleti. Après, on verra…».

L’Arabie saoudite pour Griezmann ?

En outre, c’est du côté de l’Arabie saoudite qu’Antoine Griezmann est annoncé et pas n’importe où. Al-Ittihad en pincerait sérieusement pour le champion du monde tricolore et chouchou de Didier Deschamps. Mais Griezmann, toujours pour ESPN , a reporté tout départ vers l’Arabie saoudite. « Si cela m'arrivait, je devrais en parler avec ma famille et mes enfants... Ce sont des chiffres très élevés, ils peuvent vous donner de la sécurité… Je veux progresser, marquer des buts, être important, gagner le championnat et me battre pour la Ligue des champions ».

Le PSG attend une offre de 250M€ pour Mbappé https://t.co/buYnKn8BYp pic.twitter.com/NRZRkphnEl — le10sport (@le10sport) August 21, 2023

Mbappé prêt à lui faire changer d’avis ?