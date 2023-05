Mbappé, Neymar, Haise… Toutes les infos mercato du 29 mai

La rédaction

Alors que le mercato estival ouvrira ses portes début juin, les clubs se penchent plus que jamais sur leur recrutement estival. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : La bombe de Mbappé sur son avenir

Après avoir reçu son titre de meilleur joueur de Ligue 1, Kylian Mbappé n'a pas échappé aux questions sur son avenir. Le joueur du PSG a alors lâché une bombe, assurant qu'il jouerait bel et bien avec le club de la capitale la saison prochaine. « Mon avenir avec cette année en option à activer ? Je suis là pour parler du trophée. L'année prochaine, je jouerai au PSG. J'ai encore un an de contrat donc je veux l’honorer », a assuré Mbappé, mettant ainsi fin au feuilleton pour cet été.



Plus d'informations ici.

Réunion au sommet entre l'OM et Tudor

Malgré un contrat jusqu'en 2024 avec l'OM, Igor Tudor pourrait ne pas rester là la saison prochaine. Son avenir est de plus en plus incertain et on devrait y voir plus clair dans les prochains jours. Suite aux derniers propos de Tudor, la direction olympienne aurait décidé de prendre les choses en main. En effet, selon les informations de L'Equipe , une réunion serait prévue prochainement entre l'entraîneur de l'OM et ses dirigeants afin de faire un point. Et d'évoquer l'avenir ?



Plus d'informations ici.

Guardiola intéressé par un transfert de Neymar ?

Comme l'été dernier, Neymar se retrouverait pousser vers la sortie par le PSG, malgré son contrat allant jusqu'en 2027. Reste à trouver preneur pour le Brésilien. Et si la solution se trouvait à Manchester City ? Selon les informations de L'Equipe , Pep Guardiola aurait dernièrement appelé le numéro 10 parisien. Le but de cet appel aurait été de connaitre l'état d'esprit et la motivation actuelle de Neymar. Affaire à suivre...



Plus d'informations ici.

L'OM s'intéresse à Franck Haise