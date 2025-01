Mbappé - Messi : Le contrat qui va les rendre tous dingues !

Thomas Bourseau

Erling Braut Haaland a pris la décision d’éventuellement devenir une icône de Manchester City. Le Norvégien n’a même pas encore bouclé sa troisième saison chez les Skyblues qu’il a déjà prolongé son contrat jusqu’en 2034. Un bail extrêmement lucratif au point que ce soit un séisme contractuel selon le journaliste David Ornstein.

« Chers défenseurs. Désolé. Je suis là pour rester. Erling ». Ce vendredi matin, Manchester City a publié une vidéo par le biais de laquelle on aperçoit Erling Braut Haaland rédiger une lettre aux défenseurs de Premier League afin de leur annoncer sa décision de poursuivre son aventure initiée en 2022 dans l’élite du football anglais jusqu’en… juin 2034 !

«Je suis fier et c’est difficile de mettre des mots dessus parce que c’est un grand moment»

Une nouvelle qui a fait le bonheur d’Erling Braut Haaland. En interview avec les médias de Manchester City, le serial buteur norvégien du club mancunien a communiqué les raisons de cette décision évidente à ses yeux.

« Je suis très heureux. Je suis fier et c’est difficile de mettre des mots dessus parce que c’est un grand moment. Je suis très fier et très heureux et j’ai hâte de rester ici pendant longtemps. Quand j’ai parlé à Pep, le meilleur manager du monde, c’est aussi une grande chose de parler avec lui, de s’entraîner et de jouer sous ses ordres tous les jours, de le rencontrer, d’avoir son avis sur moi et sur la façon de devenir un meilleur footballeur et de me développer encore plus, parce que c’est le meilleur ».

«Il s'agit d'un contrat sismique, comme nous n'en avons jamais vu auparavant»

Avant même que Manchester City fasse sa grande annonce, David Ornstein effectuait le teasing de cette prolongation de contrat ce vendredi. Par le biais de The Athletic FC Podcast, le journaliste du média britannique a évoqué un contrat historique qui va en faire rougir plus d’un dans le monde du football comme Kylian Mbappé ou Lionel Messi par exemple.

« On pense qu'il s'agit de l'un des contrats les plus lucratifs de l'histoire du sport, et je ne pense pas que nous puissions en sous-estimer l'ampleur. Il s'agit d'un contrat sismique, comme nous n'en avons jamais vu auparavant, voire jamais vu, en Premier League, et rarement dans le monde du football et du sport dans son ensemble ».