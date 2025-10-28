Mbappé - Mercato : Le Real Madrid victime d'un sale coup !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2027 avec le Real Madrid, Vinicius Jr n'a pas réussi à trouver un accord final avec sa direction pour prolonger. D'après la presse espagnole, le Brésilien a décidé d'attendre de voir comment sa situation évoluait, n'excluant pas l'idée de changer d'air librement et gratuitement à l'issue de son bail. Vinicius Jr pourrait donc imiter Kylian Mbappé, qui a quitté le PSG pour 0€ lors de l'été 2024.

Real Madrid : Mbappé a quitté le PSG pour 0€ Engagé jusqu'au 30 juin 2027 avec le Real Madrid, Vinicius Jr a négocié pendant de longues semaines avec sa direction pour prolonger. Alors qu'un accord avait été trouvé, l'international brésilien aurait finalement demandé plus d'argent au club merengue. Mécontent de voir Vinicius Jr se montrer plus gourmand sur le plan financier, le Real Madrid a stoppé les pourparlers.