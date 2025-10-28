Mbappé - Mercato : Le Real Madrid victime d'un sale coup !

En fin de contrat le 30 juin 2027 avec le Real Madrid, Vinicius Jr n'a pas réussi à trouver un accord final avec sa direction pour prolonger. D'après la presse espagnole, le Brésilien a décidé d'attendre de voir comment sa situation évoluait, n'excluant pas l'idée de changer d'air librement et gratuitement à l'issue de son bail. Vinicius Jr pourrait donc imiter Kylian Mbappé, qui a quitté le PSG pour 0€ lors de l'été 2024.
En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a refusé de prolonger. Désireux de rejoindre le Real Madrid, le club de ses rêves, l'attaquant français a attendu d'être libre pour signer gratuitement. Trois ans plus tard, Vinicius Jr pourrait imiter Kylian Mbappé.
Real Madrid : Mbappé a quitté le PSG pour 0€
Engagé jusqu'au 30 juin 2027 avec le Real Madrid, Vinicius Jr a négocié pendant de longues semaines avec sa direction pour prolonger. Alors qu'un accord avait été trouvé, l'international brésilien aurait finalement demandé plus d'argent au club merengue. Mécontent de voir Vinicius Jr se montrer plus gourmand sur le plan financier, le Real Madrid a stoppé les pourparlers.
Real Madrid : Vinicius Jr va imiter Mbappé ?
D'après Mundo Deportivo, Vinicius Jr a pris une grande décision concernant son avenir. Jusqu'à récemment, l'ailier gauche de 25 ans avait pour plan d'attendre de voir comment les choses évoluaient, et ce, tout en n'excluant pas l'idée de partir librement et gratuitement à la fin de son contrat. De son côté, le Real Madrid refuserait catégoriquement de laisser partir son numéro 7 pour 0€ le 1er juillet 2027. De surcroit, les hautes sphères merengue ne comptent en aucun cas revoir à la hausse l'accord trouvé pour sa prolongation.