Mbappé : Le vestiaire du PSG sort du silence

Cela fait maintenant plusieurs semaines que le feuilleton Kylian Mbappé occupe l’actualité du PSG. Alors que l’avenir de l’international français est au coeur de toutes les attentions, voilà qu’un joueur du club de la capitale est sorti du silence. De retour au PSG après son prêt au RB Leipzig, Abdou Diallo a livré son regard concernant le cas Mbappé.

Restera ? Ne restera pas ? Telle est la question que tout le monde se pose à propos de Kylian Mbappé. Sous contrat jusqu’en 2024 avec le PSG, le Français n’a pas l’intention de prolonger, préférant un départ libre dans un an. De quoi déclencher la colère de la direction parisienne, pour laquelle il est inconcevable de perdre Mbappé pour 0€. Nasser Al-Khelaïfi a alors mis un gros coup de pression à son joueur qui pourrait voir la porte de sortie lui être signifiée s’il ne prolonge pas son contrat.

« Je trouve qu’on en fait beaucoup »

Et que pensent les joueurs du PSG de l’avenir de Kylian Mbappé ? La question a été posée à Abdou Diallo. Prêté la saison dernière au RB Leipzig, le Sénégalais est de retour avec le club de la capitale. Et concernant Mbappé, il a alors confié : « J’ai eu vent de ces histoires, mais je suis cela avec un énorme détachement. Je rentre d’un mois en Afrique, je n’étais pas du tout connecté à ces choses-là. Je connais Kylian depuis qu’il a 15 ans, c’était mon petit frère au centre de formation de l’AS Monaco. Notre relation va au-delà du partenaire au PSG, et je trouve qu’on en fait beaucoup ».

« Les joueurs passent, et le club reste de toute façon »