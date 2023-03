Mbappé : Le Real Madrid tranche clairement pour la star du PSG

La rédaction

C'est un feuilleton sans fin depuis des années. Le Real Madrid voulait Kylian Mbappé, Kylian Mbappé voulait le Real Madrid mais pourtant ni l'un ni l'autre sont liés aujourd'hui. L'an dernier tout le monde pensait pourtant que ce mariage allait se faire. Mais Mbappé est resté au PSG et selon la presse espagnole rien ne devrait changer cet été pour l'avenir de Kylian Mbappé.

Le nouveau capitaine de l'équipe de France a pris du galon depuis l'année dernière. Kylian Mbappé est devenu leader du PSG, de son pays, buteur par trois fois lors de la finale de la Coupe du monde... Pourtant rien ne semble faire bouger le petit doigt des dirigeants du Real Madrid pour tenter une quelconque approche envers le crack de Bondy.

Aucune discussion entre le PSG et le Real Madrid

La presse espagnole, avec le quotidien Marca, informe que les discussions entre le PSG et le Real Madrid sont au point mort. Aucune relation n'existe et selon Marca , les dirigeants du Real Madrid n'ont aucune intention de négocier avec ce climat actuel. Pour l'instant donc, aucun dialogue n'a lieu avec le PSG et il ne devrait pas y en avoir de sitôt.

