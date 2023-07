Mbappé : Le PSG tenu en échec, que doit-il faire ?

La rédaction

Kylian Mbappé n’a cessé de faire parler de lui au PSG en conférence de presse ou bien dans les médias ces dernières semaines. Poussé à prolonger son contrat par le président Nasser Al-Khelaïfi, Mbappé déciderait de suivre sa ligne de conduite : rester sans apposer sa signature sur un nouveau bail. Pour ce qui est de sa succession, le PSG essuierait deux refus. Que doit faire le club parisien ? C’est notre sondage du jour !

Ce lundi était jour de rentrée des classes pour certains internationaux du PSG. Kylian Mbappé a fait partie des principaux intéressés après un mois de vacances à Miami, au Cameroun et dans le Vaucluse juste avant son retour à Paris pour la reprise de l’entraînement. Mis sous pression par Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, depuis la nomination de Luis Enrique en tant qu’entraîneur du Paris Saint-Germain le 5 juillet dernier, Mbappé n’aurait pas changé son fusil d’épaule.

Menacé, Mbappé compte rester au PSG…

En mai et en juin dernier, après avoir annoncé au PSG qu’il n’activait pas la clause présente dans son contrat pour le rallonger jusqu’en juin 2025, Kylian Mbappé était catégorique : il sera au PSG la saison prochaine. Et ce, malgré le coup de pression du président Al-Khelaïfi qui a clairement fait savoir qu’il fallait que Mbappé prolonge son bail, sinon, il serait vendu avant la fin du mercato. Néanmoins, d’après l’éditorialiste de RMC Daniel Riolo, il n’y aurait toujours pas d’offre concrète pour un transfert de Kylian Mbappé malgré les diverses rumeurs circulant dans la presse concernant d’éventuels intérêts de Liverpool, d’Arsenal et surtout du Real Madrid. Le plan du club merengue serait d’attendre l’expiration de son contrat en 2024 pour l’accueillir en tant qu’agent libre.

…sa succession se complique !