Mbappé : Le PSG n’en peut plus, l’ultimatum est lancé

Axel Cornic

L’avenir de Kylian Mbappé est un sujet central au Paris Saint-Germain, puisque de lui dépendra toute la suite du projet. Ainsi, après l’annonce choc de sa star le club parisien souhaiterait rapidement être fixé, afin de pouvoir enfin y voir plus clair et donc agir en conséquence. Car sans un terrain d’entente entre les deux parties, Mbappé pourrait bien être poussé vers la sortie.

Il y a un an, tout le monde applaudissait le PSG, qui avait réussi l’exploit de convaincre Kylian Mbappé de repousser le grand Real Madrid pour signer le plus gros contrat de l’histoire du football. Mais depuis beaucoup de choses ont changé et le club parisien semble se retrouver dans une position extrêmement délicate concernant sa star.

Le PSG dos au mur

Via un communiqué rendu public par l’ AFP , Kylian Mbappé a en effet annoncé ne pas vouloir aller jusqu’en 2025 et donc quitter le PSG en juin 2024. Cela serait un véritable désastre pour l’image du club, mais surtout pour celle du Qatar, qui a déjà perdu Lionel Messi cet été. Ainsi, la seule solution pourrait être une nouvelle prolongation...

Un nouveau contrat de deux ans avec une clause de départ ?

Tout récemment, La Gazzetta dello Sport a révélé qu’un contrat de deux ans devrait être proposé à Kylian Mbappé. Un contrat qui, pourrait finalement arranger tout le monde, puisqu’il comprendrait une clause de départ activable à l’été 2024, dont le montant n’a toutefois pas été dévoilé. Le Français pourrait ainsi rester une saison de plus comme il le souhaite et son club tirer une belle somme de son transfert.

Soit Mbappé signe, soit il part