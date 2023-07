Mbappé : Le PSG attaqué en justice, il y a danger

La rédaction

En écartant Kylian Mbappé de la tournée asiatique, le PSG ne risque aucune sanction. Les textes permettent au club de mettre à l'écart un joueur, à partir du moment où il lui offre la possibilité de s'entraîner et de se soigner. Mais cette mise au placard a une durée de vie limitée. Le PSG ne pourra pas adopter ce comportement éternellement selon des spécialistes du droit du sport.

Incroyable mais vrai, Kylian Mbappé est mis au placard par le PSG. Ecarté de la tournée estivale, le joueur est resté à Paris et s'entraîne désormais avec les lofteurs, ceux qui ne rentrent plus dans les plans du club. Le PSG a pris cette décision suite au refus de l'international français de prolonger son contrat. Comme indiqué par Jean-Jacques Bertrand, cette pratique n'a rien d'illégal et rentre dans le cadre de l'article 507 de la charte du football professionnel. Comme le dispose cet article, cette mise à l'écart doit être temporaire. Le club doit, aussi, offrir des conditions d'entraînement idéales et des soins médicaux aux joueurs.

« On n’est pas dans l’illégalité, mais... »

« En cela, le club n’est pas répréhensible, même si c’est limite, car on s’écarte un peu de l’esprit du texte qui ne parle que de gestion sportive. Mbappé comme des dizaines d’autres joueurs sont ce qu’on appelle des indésirables qu’on veut voir partir. Mais ça reste dans les clous réglementaires, on n’est pas dans l’illégalité » a confié cet avocat spécialisé en droit du sport. Toutefois, le PSG n'est pas sorti d'affaires, surtout pas après les dernières sorties de Nasser Al-Khelaïfi : « On a des éléments qui permettraient de penser que le club ne respecte pas ses obligations. Je suis certain que les déclarations de Nasser al-Khelaïfi pourraient porter préjudice au PSG. La colère n’est pas la meilleure conseillère, et cela montrerait que ce n’est pas le choix du coach ».

La date fatidique du 2 septembre