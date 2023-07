Mbappé : Le projet hallucinant du PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le PSG a donc tranché. Face à l'incertitude qui règne autour de l'avenir de Kylian Mbappé, l'attaquant français n'a pas été convié à la tournée au Japon et en Corée du Sud alors que ses coéquipiers s'envolent ce samedi matin pour l'Asie. Le PSG prépare désormais un projet sans sa star.

Vendredi soir, le feuilleton Mbappé a connu un nouveau rebondissement qui a fait l'effet d'une bombe. En effet, le PSG a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour se rendre au Japon et en Corée du Sud pour la tournée estivale du club. Et le nom de Kylian Mbappé n'y figurait pas. Plus de doute possible, l'attaquant français et le PSG sont en guerre.

Transfert pour Mbappé, une catastrophe est annoncée au PSG https://t.co/zlUDGlvrnP pic.twitter.com/P6WdpSkPQq — le10sport (@le10sport) July 22, 2023

«Le futur PSG sans Mbappé»

Le PSG a donc décidé de frapper très fort alors que Kylian Mbappé refuse de prolonger. A tel point qu'afin d'éviter un départ libre de sa star, le club de la capitale envisage une vente cet été. Selon les informations de L'EQUIPE , les dirigeants souhaitent entamer dès à présent ce qu'ils appellent « le futur PSG sans Mbappé ». Un projet totalement à l'opposé de ce qui était prévu il y a encore quelques semaines.

Mbappé est officiellement à vendre

Kylian Mbappé devait être le cœur du projet du PSG avec un recrutement effectué pour l'épauler. Désormais, le club se projette sans lui au point de voir la star intégrer le loft avec Julian Draxler, Colin Dagba, Georginio Wijnaldum, Abdou Diallo ou Leandro Paredes. Tous jugés indésirables et placés sur la liste des transferts. Comme Kylian Mbappé désormais.