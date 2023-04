Mbappé : Le fiasco du PSG sur le mercato

Amadou Diawara

Engagé initialement jusqu'au 30 juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé a paraphé un nouveau bail de trois saisons à Paris, et ce, malgré son accord de principe avec le Real Madrid. Après la prolongation de son numéro 7, le club de la capitale a essayé de le combler en recrutant un nouvel avant-centre, sans succès.

A la fin de la dernière saison, le PSG est passé tout près de perdre Kylian Mbappé. Alors que son contrat arrivait à terme le 30 juin 2021, la superstar de 24 ans avait un accord de principe pour signer librement et gratuitement en faveur du Real Madrid, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Mais heureusement pour le PSG, Kylian Mbappé a finalement décidé de parapher un nouveau bail de trois saisons à Paris, snobant ainsi le club merengue.

Le PSG a voulu faire un cadeau à Mbappé

Après avoir prolongé Kylian Mbappé, la direction du PSG a décidé de l'installer au centre de son projet. Et pour que son numéro 7 s'épanouisse au mieux, le club de la capitale a voulu ajuster son mercato en fonction de lui. Toutefois, le PSG a échoué dans sa mission.

La mission du PSG a échoué